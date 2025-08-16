Гарантии безопасности от США не подразумевают членство Украины в НАТО

Администрация президента США в рамках обсуждаемого мирного соглашения предлагает предоставить киевскому режиму гарантии безопасности, не предполагающие вступление Украины в Североатлантический альянс. Такой информацией делится телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

В публикации подчёркивается, что позиция Вашингтона идёт вразрез с требованиями лидеров Европы, которые настаивают, что Киев должен получить право на вступление в военно-политический блок.