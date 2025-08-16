Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 18:47

Гарантии безопасности от США не подразумевают членство Украины в НАТО

NBC News: Гарантии безопасности для Украины не будут включать вступление в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AURA88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AURA88

Администрация президента США в рамках обсуждаемого мирного соглашения предлагает предоставить киевскому режиму гарантии безопасности, не предполагающие вступление Украины в Североатлантический альянс. Такой информацией делится телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

В публикации подчёркивается, что позиция Вашингтона идёт вразрез с требованиями лидеров Европы, которые настаивают, что Киев должен получить право на вступление в военно-политический блок.

Зеленский повторно запросил у Трампа гарантии безопасности для Украины
Зеленский повторно запросил у Трампа гарантии безопасности для Украины

Ранее поступала информация о том, что президент США Дональд Трамп в консультациях с лидерами стран Европы предложил вывести ВСУ со всей территории Донбасса, чтобы ускорить процесс мирного урегулирования конфликта. Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже публично отказался от такого варианта развития событий. В понедельник, 18 августа, он намерен узнать у Трампа, почему тот резко отказался от давления на Россию с целью прекращения огня. Зеленский потребовал от президента Соединённых Штатов ввести против РФ санкции, если Москва начнёт уклоняться от трёхсторонней встречи, на которую ранее согласился российский лидер Владимир Путин.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar