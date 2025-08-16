Встреча Путина и Трампа
16 августа, 11:45

Зеленский повторно запросил у Трампа гарантии безопасности для Украины

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом экс-комик Владимир Зеленский повторно обратился с просьбой о предоставлении Украине международных гарантий безопасности. Об этом глава киевского режима сообщил в своём блоге.

«Надо надёжно и долгосрочно гарантировать безопасность [Украины] при участии как Европы, так и Соединённых Штатов», — подчеркнул Зеленский.

По данным РБК-Украина, в переговорах обсуждалась модель гарантий безопасности по аналогии со статьёй пятого устава НАТО о коллективной обороне, но вне рамок альянса. Украинский политик также настаивал на необходимости участия Киева в любых переговорах, касающихся будущего страны, и пригрозил ужесточением санкций против России в случае отказа от трёхстороннего формата переговоров — между РФ, США и Украиной.

Напомним, что телефонный разговор состоялся сразу после саммита американского лидера Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Глава Белого дома обсудил итоги встречи с лидерами НАТО и Зеленским во время перелёта в Вашингтон. Ожидается, что 18 августа экс-комик встретится с Трампом, где вопросы безопасности и разрешения российско-украинского конфликта останутся ключевой темой повестки.

