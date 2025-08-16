Предстоящий визит Владимира Зеленского в США, намеченный на понедельник, может обернуться для него новой порцией критики. Главе киевского режима готовят жёсткий приём в Вашингтоне после встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом со ссылкой на источники сообщает турецкое издание Yeni Akit.

«Зеленского снова будут ругать... Украинский лидер объявил, что в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, который его обругал во время своего последнего визита», — отмечает издание.