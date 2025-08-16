Встреча Путина и Трампа
16 августа, 10:57

«Снова будет ругать»: Трамп готовит Зеленскому «тёплый приём» в Вашингтоне

Yeni Akit: Трамп снова будет ругать Зеленского в Вашингтоне

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ABACA

Предстоящий визит Владимира Зеленского в США, намеченный на понедельник, может обернуться для него новой порцией критики. Главе киевского режима готовят жёсткий приём в Вашингтоне после встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом со ссылкой на источники сообщает турецкое издание Yeni Akit.

«Зеленского снова будут ругать... Украинский лидер объявил, что в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, который его обругал во время своего последнего визита», — отмечает издание.

По информации журналистов, американский президент прямо заявил, что Зеленский должен осознать потери Украины в конфликте с Россией. Этот комментарий задаёт тон предстоящим переговорам, где экс-комику нужно будет согласовывать свою позицию с жёсткой риторикой Вашингтона.

Напомним, после завершения саммита на Аляске Трамп провёл продолжительный телефонный разговор с Зеленским, а также с руководителями государств, входящих в Североатлантический альянс. Итогом этих бесед стало подведение результатов переговоров с Путиным и определение дальнейших шагов относительно Украины. Впоследствии стало известно, что уже на следующей неделе президент США планирует встретиться с главой киевского режима в Овальном кабинете Белого дома.

Алиса Хуссаин
