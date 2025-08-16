«Даже ЕС не влияет»: Политолог раскрыл, почему Зеленский не сможет «продавить» Трампа
Политолог Гасанов счёл попытки Зеленского повлиять на Трампа бесперспективными
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Попытки Владимира Зеленского оказать давление на президента США Дональда Трампа обречены на провал. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.
По его словам, даже Евросоюз, который значительно весомее для США, чем Украина, практически не влияет на позицию американского лидера. Гасанов подчеркнул, что у европейцев крайне мало рычагов воздействия на Вашингтон, и они срабатывают лишь в случаях, когда совпадают с собственными взглядами Трампа.
«У них очень ограниченные рычаги давления, которые работают только тогда, когда совпадают с видением ситуации у самого Трампа. Например, по вопросам санкций», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что после саммита на Аляске Дональд Трамп провёл длительный телефонный разговор с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Были подведены итоги переговоров с Владимиром Путиным и намечены потенциальные действия в отношении Украины. Позже поступила информация о том, что уже в начале следующей недели американский лидер проведёт встречу с экс-комиком в Овальном кабинете Белого дома.