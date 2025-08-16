Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 10:45

«Даже ЕС не влияет»: Политолог раскрыл, почему Зеленский не сможет «продавить» Трампа

Политолог Гасанов счёл попытки Зеленского повлиять на Трампа бесперспективными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Попытки Владимира Зеленского оказать давление на президента США Дональда Трампа обречены на провал. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

По его словам, даже Евросоюз, который значительно весомее для США, чем Украина, практически не влияет на позицию американского лидера. Гасанов подчеркнул, что у европейцев крайне мало рычагов воздействия на Вашингтон, и они срабатывают лишь в случаях, когда совпадают с собственными взглядами Трампа.

«У них очень ограниченные рычаги давления, которые работают только тогда, когда совпадают с видением ситуации у самого Трампа. Например, по вопросам санкций», — отметил эксперт.

Зеленский ответил на предложение о трёхсторонней встрече с Путиным и Трампом
Зеленский ответил на предложение о трёхсторонней встрече с Путиным и Трампом

Ранее сообщалось, что после саммита на Аляске Дональд Трамп провёл длительный телефонный разговор с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Были подведены итоги переговоров с Владимиром Путиным и намечены потенциальные действия в отношении Украины. Позже поступила информация о том, что уже в начале следующей недели американский лидер проведёт встречу с экс-комиком в Овальном кабинете Белого дома.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar