«Даже ЕС не влияет»: Политолог раскрыл, почему Зеленский не сможет «продавить» Трампа

Попытки Владимира Зеленского оказать давление на президента США Дональда Трампа обречены на провал. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

По его словам, даже Евросоюз, который значительно весомее для США, чем Украина, практически не влияет на позицию американского лидера. Гасанов подчеркнул, что у европейцев крайне мало рычагов воздействия на Вашингтон, и они срабатывают лишь в случаях, когда совпадают с собственными взглядами Трампа.