Американский лидер Дональд Трамп может полностью приостановить поддержку Украины, если главарь киевского режима Владимир Зеленский не примет предложенные требования. Об этом пишет La Vanguardia.

«Если Зеленский отвергнет план Трампа, он рискует получить ещё одну драматическую высылку перед камерами Овального кабинета. <...> Новая размолвка стала бы для Трампа идеальным предлогом, позволяющим обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира и навсегда оставить Украину на произвол судьбы», — пишет издание.