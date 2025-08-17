Встреча Путина и Трампа
17 августа, 20:41

Трамп подготовил сценарий для Зеленского в случае несогласия с его планом

La Vanguardia: Трамп оставит Украину, если Зеленский не пойдёт на уступки

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Американский лидер Дональд Трамп может полностью приостановить поддержку Украины, если главарь киевского режима Владимир Зеленский не примет предложенные требования. Об этом пишет La Vanguardia.

«Если Зеленский отвергнет план Трампа, он рискует получить ещё одну драматическую высылку перед камерами Овального кабинета. <...> Новая размолвка стала бы для Трампа идеальным предлогом, позволяющим обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира и навсегда оставить Украину на произвол судьбы», — пишет издание.

Зеленский отказался от условий мира, которые Путин и Трамп согласовали на Аляске
Зеленский отказался от условий мира, которые Путин и Трамп согласовали на Аляске

А ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предпочёл индивидуальные переговоры с Владимиром Зеленским вместо совместной встречи с европейскими лидерами. Несмотря на то, что у экс-комика в сопровождении немецкий канцлер, председатель ЕК и прочие лица, республиканец решил провести беседу тет-а-тет. Представители ЕС и НАТО присоединятся к переговорам лишь после завершения личной встречи. В дальнейшем стороны планируют совместный ужин и обсуждение вопросов в расширенном формате.

Тимур Хингеев
