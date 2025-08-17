Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг некоторые мирные предложения, озвученные в ходе переговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Такое заявление он сделал, выступая на брифинге в Брюсселе вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Бывший комик заявил, что первоочередной задачей является полное прекращение боевых действий, и лишь затем возможно приступить к работе над мирным урегулированием. По его словам, контактная линия является идеальной площадкой для переговоров, которые, как он настаивает, не могут проходить под дулом оружия.

Зеленский также решительно отклонил идею передачи ДНР под контроль России, мотивируя это тем, что Конституция Украины прямо запрещает «сдачу территорий или торговлю землёй». Он добавил, что хотя конкретных деталей по гарантиям безопасности пока нет, Киев рассматривает членство в ЕС как неотъемлемую часть этих гарантий.