Трамп намерен обсудить вопрос территорий на встрече с Зеленским
Уиткофф: Вашингтон хочет обсудить вопрос территорий на встрече с Зеленским
США намерены обсудить вопрос обмена территориями между Россией и Украиной на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа. Об этом в эфире CNN заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
«Основной вопрос (для урегулирования украинского конфликта. — Прим. Life.ru) — это вопрос обмена территориями. <...> Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьёмся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это всё завершится мирной сделкой очень скоро», — сказал он.
Встреча с Зеленским станет важным шагом к возможному урегулированию конфликта на территории Украины. Обсуждение обмена территориями может стать ключевым моментом в дипломатическом процессе между Москвой и Киевом.
Ранее сообщалось, что Зеленский планирует посетить Вашингтон уже в понедельник для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер подтвердил встречу в Овальном кабинете и добавил, что при успешных переговорах может быть организована отдельная встреча и с президентом России Владимиром Путиным.