Трамп намерен обсудить вопрос территорий на встрече с Зеленским

США намерены обсудить вопрос обмена территориями между Россией и Украиной на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа. Об этом в эфире CNN заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

«Основной вопрос (для урегулирования украинского конфликта. — Прим. Life.ru) — это вопрос обмена территориями. <...> Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьёмся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это всё завершится мирной сделкой очень скоро», — сказал он.