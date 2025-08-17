Встреча Путина и Трампа
17 августа, 13:16

Мерц анонсировал ключевые темы встречи Зеленского с Трампом

Мерц: На встрече с Трампом Зеленский и лидеры ЕС обсудят вопросы безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Основными темами обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров станут ход мирных переговоров, вопросы безопасности, территориальные споры и дальнейшая поддержка Украины. Этой информацией поделился канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы обменяемся мнениями с президентом США Трампом о ходе мирных переговоров, гарантиях безопасности, территориальных вопросах и дальнейшей поддержке Украины», — написал канцлер в соцсетях.

Напомним, что 18 августа в Белом доме запланирована встреча Зеленского и Трампа. Глава США также упомянул, что при наличии благоприятных обстоятельств он может увидеться с российским президентом. На встрече также будут присутствовать канцлер Германии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, своё желание принять участие в диалоге выразили французский лидер Эмманюэль Макрон и генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Полина Никифорова
