Макрон и Рютте присоединятся к «десанту Зеленского» на встрече с Трампом в Вашингтоне
Макрон и Рютте полетят в США вместе с Зеленским на встречу с Трампом
Эмманюэль Макрон и Марк Рютте. Обложка © ТАСС / IMAGO/Starface
На встречу с президентом США Дональдом Трампом вместе с Владимиром Зеленским в Вашингтон летит также французский лидер Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на информацию от Елисейского дворца.
«Президент завтра отправится в Вашингтон вместе с Зеленским и рядом европейских лидеров, чтобы продолжить работу по координации действий между Европой и США с целью достижения справедливого и прочного мира, который обеспечит жизненно важные интересы Украины и безопасность Европы», — приводит агентство сообщение администрации лидера Пятой республики.
Кроме того, пресс-служба НАТО объявила, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте в Брюсселе примет участие в видеоконференции с Зеленским и лидерами государств, составляющих «коалицию желающих». Мероприятие инициировано Макроном и предполагает участие лидеров Германии и Великобритании. В штаб-квартире НАТО также отметили, что после конференции генсек также поедет в США на встречу Трампа с Зеленским.
Ранее о своём участии в переговорах Трампа с Зеленским, которые должны пройти в понедельник, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц.