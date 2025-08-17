Встреча Путина и Трампа
17 августа, 10:53

Макрон и Рютте присоединятся к «десанту Зеленского» на встрече с Трампом в Вашингтоне

Макрон и Рютте полетят в США вместе с Зеленским на встречу с Трампом

Эмманюэль Макрон и Марк Рютте. Обложка © ТАСС / IMAGO/Starface

На встречу с президентом США Дональдом Трампом вместе с Владимиром Зеленским в Вашингтон летит также французский лидер Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на информацию от Елисейского дворца.

«Президент завтра отправится в Вашингтон вместе с Зеленским и рядом европейских лидеров, чтобы продолжить работу по координации действий между Европой и США с целью достижения справедливого и прочного мира, который обеспечит жизненно важные интересы Украины и безопасность Европы», — приводит агентство сообщение администрации лидера Пятой республики.

Кроме того, пресс-служба НАТО объявила, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте в Брюсселе примет участие в видеоконференции с Зеленским и лидерами государств, составляющих «коалицию желающих». Мероприятие инициировано Макроном и предполагает участие лидеров Германии и Великобритании. В штаб-квартире НАТО также отметили, что после конференции генсек также поедет в США на встречу Трампа с Зеленским.

Зеленский может попасть в очередную засаду в Белом доме, пишут СМИ

Ранее о своём участии в переговорах Трампа с Зеленским, которые должны пройти в понедельник, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц.

