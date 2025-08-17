Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 10:19

Мамочка для защиты: Фон дер Ляйен поедет с Зеленским на встречу с Трампом в Вашингтон

Глава ЕК фон дер Ляйен поедет с Зеленским на встречу с Трампом в Вашингтон

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что присоединится к главе киевского режима Владимиру Зеленскому на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом она написала в своей соцсети Х.

«Сегодня днём я приму в Брюсселе Зеленского. Мы вместе примем участие в видеоконференции «коалиции желающих». По просьбе Зеленского завтра я присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», — отметила она.

Переговоры состоятся в контексте текущих дискуссий о путях разрешения украинского кризиса и роли США и Европы в дипломатических усилиях. Эта встреча в Белом доме является логическим продолжением саммита на Аляске, где ранее встречались президенты России и США.

«Лучше места не найти»: Встречу Путина, Зеленского и Трампа предложили провести в Крыму
«Лучше места не найти»: Встречу Путина, Зеленского и Трампа предложили провести в Крыму

Ранее стало известно, что Зеленский планирует посетить Вашингтон для встречи с Трампом. Сам президент США подтвердил встречу, уточнив, что переговоры пройдут в Овальном кабинете. По словам американского лидера, при благоприятных условиях может состояться и встреча с Путиным. Кроме того, он пригласил к переговорам европейских лидеров, чтобы присоединить их к обсуждению украинского вопроса 18 августа в Вашингтоне.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Еврокомиссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar