Мамочка для защиты: Фон дер Ляйен поедет с Зеленским на встречу с Трампом в Вашингтон

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что присоединится к главе киевского режима Владимиру Зеленскому на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом она написала в своей соцсети Х.

«Сегодня днём я приму в Брюсселе Зеленского. Мы вместе примем участие в видеоконференции «коалиции желающих». По просьбе Зеленского завтра я присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», — отметила она.