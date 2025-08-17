«Лучше места не найти»: Встречу Путина, Зеленского и Трампа предложили провести в Крыму

Трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского могла бы состояться именно в Крыму, где уже происходили важные исторические события, считает экс-прокурор полуострова Наталья Поклонская. Она выразила свою позицию в телеграм-канале.

«Если встреча действительно состоится, то лучше места, чем полуостров Крым, не найти. Именно на этой земле происходят исторические мировые события, которые знаменуют начало новых эпох и изменений», — считает Поклонская.