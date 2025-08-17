«Лучше места не найти»: Встречу Путина, Зеленского и Трампа предложили провести в Крыму
Поклонская предложила Крым для организации встречи Путина, Зеленского и Трампа
Трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского могла бы состояться именно в Крыму, где уже происходили важные исторические события, считает экс-прокурор полуострова Наталья Поклонская. Она выразила свою позицию в телеграм-канале.
«Если встреча действительно состоится, то лучше места, чем полуостров Крым, не найти. Именно на этой земле происходят исторические мировые события, которые знаменуют начало новых эпох и изменений», — считает Поклонская.
Экс-генпрокурор уверена, что такая встреча способна изменить судьбы миллионов людей и внести серьёзные изменения в мировую политику. Также Поклонская вспомнила, что Крым посещали уже четыре президента США — Франклин Рузвельт, Ричард Никсон, Джеральд Форд и Билл Клинтон.
Напомним, что президент США Дональд Трамп встретился 15 августа с Владимиром Путиным на Аляске. После этого он заявил о желании провести трёхстороннюю встречу России, США и Украины на высшем уровне уже 22 августа. Однако до этого 18 августа в Овальном кабинете должна состояться встреча главаря киевского режима с американским президентом.