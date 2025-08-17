Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 09:27

«Лучше места не найти»: Встречу Путина, Зеленского и Трампа предложили провести в Крыму

Поклонская предложила Крым для организации встречи Путина, Зеленского и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Mnogosmyslov

Трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского могла бы состояться именно в Крыму, где уже происходили важные исторические события, считает экс-прокурор полуострова Наталья Поклонская. Она выразила свою позицию в телеграм-канале.

«Если встреча действительно состоится, то лучше места, чем полуостров Крым, не найти. Именно на этой земле происходят исторические мировые события, которые знаменуют начало новых эпох и изменений», — считает Поклонская.

Экс-генпрокурор уверена, что такая встреча способна изменить судьбы миллионов людей и внести серьёзные изменения в мировую политику. Также Поклонская вспомнила, что Крым посещали уже четыре президента США — Франклин Рузвельт, Ричард Никсон, Джеральд Форд и Билл Клинтон.

«Исторические параллели»: В Госдуме рассказали, чью идею спустя 82 года осуществили Путин и Трамп

Напомним, что президент США Дональд Трамп встретился 15 августа с Владимиром Путиным на Аляске. После этого он заявил о желании провести трёхстороннюю встречу России, США и Украины на высшем уровне уже 22 августа. Однако до этого 18 августа в Овальном кабинете должна состояться встреча главаря киевского режима с американским президентом.

Полина Никифорова
