«Исторические параллели»: В Госдуме рассказали, чью идею спустя 82 года осуществили Путин и Трамп

Идею встречи лидеров стран на Аляске, предложенную Франклином Рузвельтом 82 года назад, реализовали президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Об этом в соцсети MAX рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Идея Рузвельта о встрече с главой советского государства на Аляске была реализована 82 года спустя Путиным и Трампом. Вот такие исторические параллели», — написал он.

Володин напомнил, что 5 мая 1943 года Рузвельт предложил Сталину провести встречу на Аляске для обсуждения военного положения на суше и на море. Президент США тогда подчёркивал, что встреча должна пройти без участия Великобритании, считая роль Советского Союза более значимой. Однако встреча так и не состоялась.