«Исторические параллели»: В Госдуме рассказали, чью идею спустя 82 года осуществили Путин и Трамп
Идею встречи лидеров стран на Аляске, предложенную Франклином Рузвельтом 82 года назад, реализовали президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Об этом в соцсети MAX рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Идея Рузвельта о встрече с главой советского государства на Аляске была реализована 82 года спустя Путиным и Трампом. Вот такие исторические параллели», — написал он.
Володин напомнил, что 5 мая 1943 года Рузвельт предложил Сталину провести встречу на Аляске для обсуждения военного положения на суше и на море. Президент США тогда подчёркивал, что встреча должна пройти без участия Великобритании, считая роль Советского Союза более значимой. Однако встреча так и не состоялась.
Исторический контекст показывает, что даже в периоды идеологических противоречий существовало взаимное уважение между странами. Встреча Путина и Трампа стала редким примером реализации давно задуманной дипломатической идеи.
Напомним, что 15 августа прошла «историческая» встреча президентов России и США на Аляске. Саммит стал самой продолжительной личной встречей двух лидеров — она длилась более двух с половиной часов. Трамп сообщил, что переговоры с Владимиром Путиным привели к значительному прогрессу по вопросу предоставления гарантий безопасности Украине. Также он отметил, что на данный момент не видит необходимости вводить новые санкции против России. ООН приветствовала результаты встречи и поддерживает продолжение конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном.