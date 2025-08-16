Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 03:32

ООН выступила за продолжение диалога России и США после Аляски

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

ООН отметила результаты саммита на Аляске между Россией и США и поддерживает продолжение конструктивного диалога. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы приняли к сведению итоги состоявшейся в пятницу на Аляске встречи президентов Соединённых Штатов и Российской Федерации. Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами [ООН]», — приводит комментарий представителя ТАСС.

По словам Дюжаррика, ООН готова поддержать все значимые усилия по вопросу урегулирования украинского кризиса.

Песков объяснил, почему на саммите Путина и Трампа не было ответов на вопросы журналистов
Песков объяснил, почему на саммите Путина и Трампа не было ответов на вопросы журналистов

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным они достигли значительного прогресса в вопросе гарантий безопасности для Украины. В ходе выступления после переговоров с Трампом Путин также выражал готовность работать над обеспечением безопасности Украины. Президент России называл украинский народ братским и подчеркнул трагический характер текущей ситуации.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar