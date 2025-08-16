ООН выступила за продолжение диалога России и США после Аляски
ООН отметила результаты саммита на Аляске между Россией и США и поддерживает продолжение конструктивного диалога. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы приняли к сведению итоги состоявшейся в пятницу на Аляске встречи президентов Соединённых Штатов и Российской Федерации. Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами [ООН]», — приводит комментарий представителя ТАСС.
По словам Дюжаррика, ООН готова поддержать все значимые усилия по вопросу урегулирования украинского кризиса.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным они достигли значительного прогресса в вопросе гарантий безопасности для Украины. В ходе выступления после переговоров с Трампом Путин также выражал готовность работать над обеспечением безопасности Украины. Президент России называл украинский народ братским и подчеркнул трагический характер текущей ситуации.