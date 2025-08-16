Песков объяснил, почему на саммите Путина и Трампа не было ответов на вопросы журналистов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что по итогам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа было принято решение отказаться от традиционной итоговой пресс-конференции. По словам Пескова, президенты сделали исчерпывающие заявления, из-за чего отпала необходимость в дополнительных вопросах журналистов.

«Разговор действительно был очень позитивным, и это отметили оба президента», — добавил Песков.