Песков объяснил, почему на саммите Путина и Трампа не было ответов на вопросы журналистов
Песков: Разговор президентов РФ и США был очень позитивным
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что по итогам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа было принято решение отказаться от традиционной итоговой пресс-конференции. По словам Пескова, президенты сделали исчерпывающие заявления, из-за чего отпала необходимость в дополнительных вопросах журналистов.
«Разговор действительно был очень позитивным, и это отметили оба президента», — добавил Песков.
Он подчеркнул, что такая встреча открывает новые возможности для совместного поиска путей урегулирования текущих международных вопросов.
Позднее Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. Он посоветовал главарю киевского режима согласиться на сделку с Россией.