Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 02:19

Песков объяснил, почему на саммите Путина и Трампа не было ответов на вопросы журналистов

Песков: Разговор президентов РФ и США был очень позитивным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что по итогам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа было принято решение отказаться от традиционной итоговой пресс-конференции. По словам Пескова, президенты сделали исчерпывающие заявления, из-за чего отпала необходимость в дополнительных вопросах журналистов.

«Разговор действительно был очень позитивным, и это отметили оба президента», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что такая встреча открывает новые возможности для совместного поиска путей урегулирования текущих международных вопросов.

Путин назвал прошедшую беседу с Трампом очень хорошей
Путин назвал прошедшую беседу с Трампом очень хорошей

Позднее Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. Он посоветовал главарю киевского режима согласиться на сделку с Россией.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar