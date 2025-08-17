Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 10:45

Канцлер ФРГ Мерц посетит переговоры Трампа и Зеленского в США

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 18 августа намерен посетить Вашингтон для участия в переговорах американского лидера Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Данное заявление сделал официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.

Визит призван обеспечить обмен информацией после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пояснил представитель кабмина. Корнелиус отметил, что Мерц собирается обсудить с лидерами ход переговоров по украинскому урегулированию и подтвердить заинтересованность Берлина в скорейшем достижении мира. В повестке вашингтонских переговоров значатся вопросы безопасности, территориальные аспекты и дальнейшая поддержка Украины. Корнелиус подчеркнул, что это включает сохранение санкционного давления на Россию.

Зеленский может попасть в очередную засаду в Белом доме, пишут СМИ
Зеленский может попасть в очередную засаду в Белом доме, пишут СМИ

Напомним, что на 18 августа в Овальном кабинете назначена встреча главы киевского режима и американского лидера. По словам американского лидера, при благоприятных условиях может состояться и встреча с Путиным. Помимо канцлера Германии к Зеленскому присоединится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Переговоры состоятся в контексте текущих дискуссий о путях разрешения украинского кризиса и роли США и Европы в дипломатических усилиях.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Владимир Зеленский
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar