Канцлер ФРГ Мерц посетит переговоры Трампа и Зеленского в США
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 18 августа намерен посетить Вашингтон для участия в переговорах американского лидера Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Данное заявление сделал официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.
Визит призван обеспечить обмен информацией после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пояснил представитель кабмина. Корнелиус отметил, что Мерц собирается обсудить с лидерами ход переговоров по украинскому урегулированию и подтвердить заинтересованность Берлина в скорейшем достижении мира. В повестке вашингтонских переговоров значатся вопросы безопасности, территориальные аспекты и дальнейшая поддержка Украины. Корнелиус подчеркнул, что это включает сохранение санкционного давления на Россию.
Напомним, что на 18 августа в Овальном кабинете назначена встреча главы киевского режима и американского лидера. По словам американского лидера, при благоприятных условиях может состояться и встреча с Путиным. Помимо канцлера Германии к Зеленскому присоединится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Переговоры состоятся в контексте текущих дискуссий о путях разрешения украинского кризиса и роли США и Европы в дипломатических усилиях.