Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 18 августа намерен посетить Вашингтон для участия в переговорах американского лидера Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Данное заявление сделал официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.

Визит призван обеспечить обмен информацией после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пояснил представитель кабмина. Корнелиус отметил, что Мерц собирается обсудить с лидерами ход переговоров по украинскому урегулированию и подтвердить заинтересованность Берлина в скорейшем достижении мира. В повестке вашингтонских переговоров значатся вопросы безопасности, территориальные аспекты и дальнейшая поддержка Украины. Корнелиус подчеркнул, что это включает сохранение санкционного давления на Россию.