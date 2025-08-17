Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского и лидеров ЕС в попытке сорвать мирные инициативы. В своём аккаунте в соцсети X он назвал их «помешанными на войне еврофанатиками».

«Музей ужасов! В этот понедельник все помешанные на войне еврофанатики прибудут в Белый дом вместе с Зеленским, чтобы попытаться повлиять на Трампа! Их цель — саботировать мир!» — говорится в сообщении.