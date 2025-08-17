Встреча Путина и Трампа
17 августа, 12:50

«Помешанные на войне»: Во Франции высмеяли предстоящий визит Зеленского и лидеров ЕС к Трампу

Политик Филиппо: Зеленский попытается саботировать мир на встрече с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского и лидеров ЕС в попытке сорвать мирные инициативы. В своём аккаунте в соцсети X он назвал их «помешанными на войне еврофанатиками».

«Музей ужасов! В этот понедельник все помешанные на войне еврофанатики прибудут в Белый дом вместе с Зеленским, чтобы попытаться повлиять на Трампа! Их цель — саботировать мир!» — говорится в сообщении.

Французский политик не скрывает своего возмущения, заявляя, что эти лидеры представляют собой сборище коррупционеров и предателей национальных интересов. Он выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп испытывает к ним глубочайшее презрение.

Напомним, что 18 августа в Белом доме запланирована встреча Зеленского и Трампа. Глава США также упомянул, что при наличии благоприятных обстоятельств он может увидеться с российским президентом. К экс-комику, помимо канцлера Германии, присоединятся председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, французский лидер Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Ожидается присутствие представителей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

