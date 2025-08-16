«Никогда не было»: Во Франции неожиданно высказались о дипломатической изоляции России
Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо опроверг тезис о дипломатической изоляции России. На своей странице в социальной сети Х, он отметил, что не нужно путать страны Запада со всем миром.
Так он прокомментировал материал американской газеты New York Times. Издание отмечало, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, позволила Москве выйти из изоляции.
«Никогда не было «дипломатической изоляции» России. Не путайте страны «Большой семёрки» со всем миром. Не путайте Евросоюз со всем миром. Не путайте истеричные западные СМИ с мировым общественным мнением. В странах БРИКС сегодня живёт 3,6 миллиарда людей. Его ВВП выше, чем у «Большой семёрки», и разница возрастает с каждым годом», — призвал Филиппо.
Также он подчеркнул, что решение Трампа начать диалог с Россией отражает объективные изменения в глобальной политике. По мнению французского политика, глава Белого дома прагматично учитывает новые центры силы на международной арене, действуя в национальных интересах США.
По его словам информация об изоляции России — это пропагандистский конструкт западных медиа, который не соответствует реальному положению дел. Политик напомнил, что у Москвы имеются широкие международные связи.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Переговоры длились около трёх часов. Во Франции ранее заявили, что саммит ознаменовал исторический уход Европы с мировой арены.