«Будем закручивать гайки»: Стармер грозится усилить санкционное давление на Россию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности ужесточить санкции против Москвы при отсутствии прогресса в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

«Пока Россия не прекратит наступление, мы будем продолжать закручивать гайки на этих военных машинах, вводя всё новые санкции», — подчеркнул Стармер.

Британский премьер отметил, что провёл консультации с экс-комиком Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, которые выразили готовность поддержать новые ограничительные меры. Стармер особо приветствовал намерение западных союзников предоставить Украине гарантии безопасности, что, по его мнению, станет ключевым фактором сдерживания России.