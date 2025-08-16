«Будем закручивать гайки»: Стармер грозится усилить санкционное давление на Россию
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © ТАСС / ANDY RAIN
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности ужесточить санкции против Москвы при отсутствии прогресса в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.
«Пока Россия не прекратит наступление, мы будем продолжать закручивать гайки на этих военных машинах, вводя всё новые санкции», — подчеркнул Стармер.
Британский премьер отметил, что провёл консультации с экс-комиком Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, которые выразили готовность поддержать новые ограничительные меры. Стармер особо приветствовал намерение западных союзников предоставить Украине гарантии безопасности, что, по его мнению, станет ключевым фактором сдерживания России.
Политик подтвердил неизменную поддержку Лондоном Киева, подчеркнув, что она будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча глав России и Соединённых Штатов. Основным вопросом почти трёхчасовых переговоров стала текущая обстановка на Украине. Эксперты полагают, что Запад лишился инструментов для поддержания дипломатической изоляции Москвы. Предполагается, что после смягчения санкций со стороны США, европейские страны будут вынуждены последовать их примеру и скорректировать свою политику.