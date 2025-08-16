ЕС допускает смягчение санкций против России, узнали СМИ
ЕС рассматривает возможность ослабления санкций в отношении России, если Москва согласится на прекращение огня на территории Украины. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
«Высокопоставленные дипломаты обсуждают, что ЕС мог бы предложить, чтобы привести к перемирию на Украине. Европейцам ещё предстоит решить, каким сроком они обусловят своё предложение смягчить санкции в обмен на перемирие», — говорится в материале.
Условием для смягчения ограничений должна стать готовность Москвы пойти навстречу в течение определённого времени, которое пока не уточняется.
Ранее страны ЕС, включая Великобританию, подтвердили готовность усиливать давление на Россию и расширять санкции до достижения «справедливого и прочного мира». В совместном заявлении подчёркивается, что экономические меры будут действовать до урегулирования конфликта. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что считает мирное соглашение оптимальным способом завершить конфликт, что отличается от ранее согласованных договорённостей между Вашингтоном и Брюсселем.