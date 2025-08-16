ЕС допускает смягчение санкций против России, узнали СМИ

ЕС рассматривает возможность ослабления санкций в отношении России, если Москва согласится на прекращение огня на территории Украины. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные дипломаты обсуждают, что ЕС мог бы предложить, чтобы привести к перемирию на Украине. Европейцам ещё предстоит решить, каким сроком они обусловят своё предложение смягчить санкции в обмен на перемирие», — говорится в материале.