«В режиме повышенной секретности»: Раскрыты подробности экстренной встречи послов ЕС

Послы всех 27 государств Евросоюза в срочном порядке собрались в Брюсселе, чтобы оценить итоги прошедшего на Аляске саммита России и США. Как сообщает Politico, переговоры проходили в режиме повышенной секретности.

«Послов попросили собраться в режиме повышенной секретности — без помощников, без мобильных телефонов, чтобы минимизировать риск утечек информации», — сообщило издание.