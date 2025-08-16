«В режиме повышенной секретности»: Раскрыты подробности экстренной встречи послов ЕС
Politico: Послы ЕС обсудили саммит на Аляске в условиях повышенной секретности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe
Послы всех 27 государств Евросоюза в срочном порядке собрались в Брюсселе, чтобы оценить итоги прошедшего на Аляске саммита России и США. Как сообщает Politico, переговоры проходили в режиме повышенной секретности.
«Послов попросили собраться в режиме повышенной секретности — без помощников, без мобильных телефонов, чтобы минимизировать риск утечек информации», — сообщило издание.
По информации источников издания, на встрече обсуждались дальнейшие шаги Брюсселя в связи с результатами переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Переговоры длились около трёх часов. Эксперты отмечают, что Запад больше не сможет сохранять дипломатическую изоляцию России. Как только США смягчат санкции, Европа будет вынуждена действовать аналогично.