Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске

Послы стран ЕС собрались на экстренное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить результаты саммита России и США на Аляске. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Комитет постоянных представителей ЕС готовит проекты всех министерских решений для Совета ЕС. Дипломат отметил, что в Брюсселе и национальных столицах стран ЕС многие почти не спали в ожидании итогов саммита в Анкоридже и последующего звонка президента США Дональда Трампа, в ходе которого он сообщил больше, чем на своей пресс-конференции, европейским лидерам, главе Еврокомиссии, генсеку НАТО и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.