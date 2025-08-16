Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 08:40

Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске

ТАСС: По итогам саммита на Аляске ЕС собрались на срочную встречу в Брюсселе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Послы стран ЕС собрались на экстренное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить результаты саммита России и США на Аляске. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Экстренное заседание «Корепера» (Комитет постоянных представителей ЕС — прим. Life.ru) началось в субботу утром для обсуждения дальнейших шагов по Украине», — отметил он.

Комитет постоянных представителей ЕС готовит проекты всех министерских решений для Совета ЕС. Дипломат отметил, что в Брюсселе и национальных столицах стран ЕС многие почти не спали в ожидании итогов саммита в Анкоридже и последующего звонка президента США Дональда Трампа, в ходе которого он сообщил больше, чем на своей пресс-конференции, европейским лидерам, главе Еврокомиссии, генсеку НАТО и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что Трамп провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров сразу после завершения саммита с Владимиром Путиным на Аляске. Эксперты отмечают, что Запад больше не сможет сохранять дипломатическую изоляцию России. Как только США смягчат санкции, Европа будет вынуждена действовать аналогично.

