15 августа, 23:14

Путин рассчитывает, что Киев и ЕС не будут препятствовать прогрессу РФ с США

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в Киеве и в Европе не станут чинить препятствий наметившемуся прогрессу в урегулировании отношений. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Путин: Россия заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту
Ранее Путин отметил, что отношения с США скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны. Но у них с президентом Трампом сохранились хорошие прямые контакты, добавил российский лидер.

