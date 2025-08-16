Путин рассчитывает, что Киев и ЕС не будут препятствовать прогрессу РФ с США

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в Киеве и в Европе не станут чинить препятствий наметившемуся прогрессу в урегулировании отношений. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.