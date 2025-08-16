Встреча Путина и Трампа
15 августа, 23:04

Путин: Отношения с США скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны

Отношения с США скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогу встречи с лидером США Дональдом Трампом на Аляске.

«Встречи в верхах не проводись уже более 4 лет. Отношения скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны, очевидно, что надо было выправлять ситуацию, и в этом плане личная встреча назрела. И такая работа в целом была проделана», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что у них с президентом Трампом сохранились хорошие прямые контакты.

Лия Мурадьян
