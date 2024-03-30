Байден вспомнил о беседе с Путиным в Женеве в 2021 году

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что в Женеве в 2021 году затронул проблему высвобождения метана в Арктике в ходе разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 81-летний американский политик рассказал на встрече демократов, посвящённой привлечению финансирования на его предвыборную кампанию.

"Когда я встретился с Путиным после моего избрания в Женеве, я посмотрел на него, и он сказал, что хочет что-то сделать. Я спросил: "Что вы собираетесь делать с метаном?" Я также сказал: "У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана", — приводит стенограмму Белый дом.

Как добавил Байден, российский лидер тогда ясно дал ему понять, что в курсе существующей проблемы.