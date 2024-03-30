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30 марта, 03:21

Байден вспомнил о беседе с Путиным в Женеве в 2021 году

Байден заявил, что обсуждал с Путиным в Женеве выброс метана в Арктике

Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что в Женеве в 2021 году затронул проблему высвобождения метана в Арктике в ходе разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 81-летний американский политик рассказал на встрече демократов, посвящённой привлечению финансирования на его предвыборную кампанию.

"Когда я встретился с Путиным после моего избрания в Женеве, я посмотрел на него, и он сказал, что хочет что-то сделать. Я спросил: "Что вы собираетесь делать с метаном?" Я также сказал: "У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана", — приводит стенограмму Белый дом.

Как добавил Байден, российский лидер тогда ясно дал ему понять, что в курсе существующей проблемы.

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Между тем ранее Life.ru рассказывал о том, что таяние вечной мерзлоты в Арктике может грозить выбросом радона, оно освободит радиоактивный газ, который вызывает у человека рак. Кроме того, может высвободиться большое количество метана и прочих опасных элементов. В их числе и метилртуть — токсичный химикат, способный разрушить нервную систему.

Николь Вербер
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