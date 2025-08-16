Раскрыты детали разговора Трампа и лидеров стран ЕС после встречи с Путиным
CNN: Трамп обсуждал с лидерами стран ЕС гарантии безопасности Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Глава Белого дома Дональд Трамп обсудил с европейскими лидерами возможность предоставления Украине гарантий безопасности. Данную информацию передаёт CNN со ссылкой на анонимного чиновника ЕС.
По данным телеканала, на переговорах рассматривался вариант предоставления Киеву гарантий, аналогичных статье 5 устава НАТО, которые бы обеспечивались поддержкой США и ЕС в случае подписания мирного договора. При этом источник подчеркнул, что сам альянс не будет участвовать в таких договорённостях. Вместе с тем конкретные условия и механизмы реализации этих гарантий пока остаются неопределёнными.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Переговоры длились около трёх часов. После этого Трамп заявил, что при успешных переговорах с Зеленским 18 августа будет запланирована встреча с Путиным. Тем не менее в Кремле заявили, что вопрос об организации саммита Путина, Зеленского и Трампа пока не рассматривался.