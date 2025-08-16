Раскрыты детали разговора Трампа и лидеров стран ЕС после встречи с Путиным

По данным телеканала, на переговорах рассматривался вариант предоставления Киеву гарантий, аналогичных статье 5 устава НАТО, которые бы обеспечивались поддержкой США и ЕС в случае подписания мирного договора. При этом источник подчеркнул, что сам альянс не будет участвовать в таких договорённостях. Вместе с тем конкретные условия и механизмы реализации этих гарантий пока остаются неопределёнными.