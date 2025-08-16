Мерц провёл экстренное совещание кабмина ФРГ после звонка Трампа

Внеплановое заседание правительства ФРГ проводит канцлер страны Фридрих Мерц после разговора с президентом США Дональдом Трампом о результатах встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

Заседание министерского кабинета ФРГ прошло после того, как Мерц обсудил с Трампом итоги саммита России и США. Канцлер созвонился с министрами в 10:30 по местному времени (11.30 мск), чтобы обсудить ключевые выводы встречи президентов.