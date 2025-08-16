Встреча Путина и Трампа
Регион
16 августа, 09:53

Мерц провёл экстренное совещание кабмина ФРГ после звонка Трампа

Bild: Мерц экстренно собрал кабмин ФРГ после звонка Трампа о саммите с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Внеплановое заседание правительства ФРГ проводит канцлер страны Фридрих Мерц после разговора с президентом США Дональдом Трампом о результатах встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

«После телефонного разговора с президентом США Трампом канцлер Фридрих Мерц… созвал спонтанное заседание кабмина», — говорится в материале.

Заседание министерского кабинета ФРГ прошло после того, как Мерц обсудил с Трампом итоги саммита России и США. Канцлер созвонился с министрами в 10:30 по местному времени (11.30 мск), чтобы обсудить ключевые выводы встречи президентов.

Ранее стало известно, что сразу после завершения саммита на Аляске Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с экс-комиком Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. Впоследствии лидеры стран ЕС подготовили совместное заявление.

Милена Скрипальщикова
