Мерц провёл экстренное совещание кабмина ФРГ после звонка Трампа
Bild: Мерц экстренно собрал кабмин ФРГ после звонка Трампа о саммите с Путиным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Внеплановое заседание правительства ФРГ проводит канцлер страны Фридрих Мерц после разговора с президентом США Дональдом Трампом о результатах встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственную информацию.
«После телефонного разговора с президентом США Трампом канцлер Фридрих Мерц… созвал спонтанное заседание кабмина», — говорится в материале.
Заседание министерского кабинета ФРГ прошло после того, как Мерц обсудил с Трампом итоги саммита России и США. Канцлер созвонился с министрами в 10:30 по местному времени (11.30 мск), чтобы обсудить ключевые выводы встречи президентов.
Ранее стало известно, что сразу после завершения саммита на Аляске Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с экс-комиком Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. Впоследствии лидеры стран ЕС подготовили совместное заявление.