Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 12:14

А может передумал? В словах Трампа о мире на Украине нашли расхождения с договорённостями ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп считает, что мирное соглашение является оптимальным способом завершить конфликт на Украине, сообщило издание New York Times. Это заявление отличается от ранее согласованных договорённостей между Вашингтоном и ЕС.

«Это заметное отступление от условий, согласованных Трампом и европейскими лидерами ранее на этой неделе на телефонной встрече, организованной канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Эти принципы включали отказ от обсуждения условий мирного плана до достижения прекращения огня», — говорится в матераиле.

До этого Вашингтон и лидеры ЕС договорились, что обсуждение деталей мирного соглашения должно происходить только после установления режима прекращения огня. Новое заявление Трампа показывает возможный пересмотр этой позиции.

Победа Путина, успех Трампа и шок Украины: Реакция СМИ на историческую встречу мировых лидеров на Аляске
Ранее Трамп в телефонном разговоре с экс-комиком Владимиром Зеленским и лидерами ЕС заявил, что разделяет позицию президента России Владимира Путина о необходимости достижения всеобъемлющего мирного соглашения по Украине, а не только временного перемирия. В Киеве на это предложение отреагировали с осторожностью. Украина настаивает на поэтапном подходе — сначала прекращение боевых действий, затем переговоры, чтобы минимизировать риск давления и шантажа в ходе диалога.

Милена Скрипальщикова
