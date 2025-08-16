А может передумал? В словах Трампа о мире на Украине нашли расхождения с договорённостями ЕС

Президент США Дональд Трамп считает, что мирное соглашение является оптимальным способом завершить конфликт на Украине, сообщило издание New York Times. Это заявление отличается от ранее согласованных договорённостей между Вашингтоном и ЕС.

«Это заметное отступление от условий, согласованных Трампом и европейскими лидерами ранее на этой неделе на телефонной встрече, организованной канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Эти принципы включали отказ от обсуждения условий мирного плана до достижения прекращения огня», — говорится в матераиле.