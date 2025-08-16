Встреча Путина и Трампа
16 августа, 11:04

Украина выступила против позиции США о перемирии

Офис Зеленского: Мирные переговоры должны начинаться после прекращения огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Киеве отреагировали на предложения американского лидера Дональда по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Так, советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко подчеркнул, что страна настаивает на поэтапном подходе к урегулированию конфликта: сначала прекращение боевых действий, а затем переговоры.

По его словам, такой порядок минимизирует риск давления на Украину в ходе диалога. Как отметил Лещенко, установление перемирия создаст условия для эффективной дипломатии, исключая угрозу шантажа.

В то же время президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, высказал иную позицию. Он считает, что конфликт на Украине должен завершиться полноценным мирным соглашением, а не временным перемирием. Трамп утверждал, что его точка зрения находит поддержку среди других лидеров. Незадолго до этого американский президент обсуждал ситуацию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в телефонном разговоре.

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трёх часов. После этого СМИ узнали о соглашении по прекращению огня в воздухе на Украине.

