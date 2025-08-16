Украина выступила против позиции США о перемирии

В Киеве отреагировали на предложения американского лидера Дональда по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Так, советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко подчеркнул, что страна настаивает на поэтапном подходе к урегулированию конфликта: сначала прекращение боевых действий, а затем переговоры.

По его словам, такой порядок минимизирует риск давления на Украину в ходе диалога. Как отметил Лещенко, установление перемирия создаст условия для эффективной дипломатии, исключая угрозу шантажа.