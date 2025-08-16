СМИ узнали о соглашении по прекращению огня в воздухе на Украине

Появилась информация о предполагаемом предварительном соглашении о прекращении огня в воздухе до трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил корреспондент британского журнала Economist Оливер Кэрролл в соцсети X.