Встреча Путина и Трампа
16 августа, 09:28

СМИ узнали о соглашении по прекращению огня в воздухе на Украине

Economist: Достигнуто соглашение о прекращении огня в воздухе на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Появилась информация о предполагаемом предварительном соглашении о прекращении огня в воздухе до трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил корреспондент британского журнала Economist Оливер Кэрролл в соцсети X.

«Мне сказали, что есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трёхсторонней встречи лидеров. <...> Следующая неделя будет интересной», — написал Кэрролл.

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трёх часов. После них в Кремле заявили, что вопрос об организации саммита Путина, Зеленского и Трампа пока не рассматривался.

Полина Никифорова
