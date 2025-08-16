СМИ узнали о соглашении по прекращению огня в воздухе на Украине
Появилась информация о предполагаемом предварительном соглашении о прекращении огня в воздухе до трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил корреспондент британского журнала Economist Оливер Кэрролл в соцсети X.
«Мне сказали, что есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трёхсторонней встречи лидеров. <...> Следующая неделя будет интересной», — написал Кэрролл.
Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трёх часов. После них в Кремле заявили, что вопрос об организации саммита Путина, Зеленского и Трампа пока не рассматривался.