Медведев назвал ответственных за дальнейшие переговоры по Украине
Медведев: После встречи на Аляске ответственность за переговоры легла на Киев
Обложка © X / White House
Ключевым итогом встречи на Аляске стало возложение ответственности за дальнейшие переговоры по Украине на Киев и европейские страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу», — написал он в телеграм-канале.
В Анкоридже 15 августа 2025 года состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Обсуждалась ситуация на Украине. Переговоры прошли в формате «три на три» с участием глав МИД и советников. Трамп провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров сразу после завершения саммита с Владимиром Путиным на Аляске.