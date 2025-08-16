Встреча Путина и Трампа
В ЕС заявили о готовности продолжать давление на Россию и ужесточать санкции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / v-a-butenkov

Страны Европейского союза, включая Великобританию, которая прекратила своё членство в объединении, подтвердили готовность к эскалации давления на Россию и ужесточению санкций. Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии, Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Соединённого Королевства.

«Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику РФ», — отметили представители ЕС, добавив, что так будет до тех пор, пока не будет достигнут «справедливый и прочный мир».

Напомним, что после вчерашней встречи с главой российского государства Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп провёл телефонные беседы с европейскими лидерами, руководством ЕС, а также с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Переговоры длились около трёх часов. После них в Кремле заявили, что вопрос об организации саммита Путина, Зеленского и Трампа пока не рассматривался.

Ольга Сливченко
