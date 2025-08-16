В ЕС заявили о готовности продолжать давление на Россию и ужесточать санкции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / v-a-butenkov
Страны Европейского союза, включая Великобританию, которая прекратила своё членство в объединении, подтвердили готовность к эскалации давления на Россию и ужесточению санкций. Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии, Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Соединённого Королевства.
«Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику РФ», — отметили представители ЕС, добавив, что так будет до тех пор, пока не будет достигнут «справедливый и прочный мир».
Напомним, что после вчерашней встречи с главой российского государства Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп провёл телефонные беседы с европейскими лидерами, руководством ЕС, а также с главой киевского режима Владимиром Зеленским.