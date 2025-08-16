Встреча Путина и Трампа
16 августа, 10:28

В ЕС призвали предоставить железобетонные гарантии безопасности Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Лидеры европейских стран выразили поддержку заявлению президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине надёжных гарантий безопасности. Это заявление было сделано по итогам телефонного разговора с американским лидером, как указано в совместном коммюнике глав Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, а также председателей Еврокомиссии и Евросовета.

«Мы чётко понимаем, что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль», — казано в заявлении, опубликованном на сайте правительства ФРГ.

Ранее сообщалось, что после встречи с Владимиром Путиным Трамп связался с лидерами ряда стран ЕС, НАТО и представителями евроинститутов. В телефонных разговорах приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также руководители Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии и Финляндии. К беседе также присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Переговоры длились около трёх часов. После них в Кремле заявили, что вопрос об организации саммита Путина, Зеленского и Трампа пока не рассматривался.

Наталья Демьянова
