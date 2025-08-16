Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске ознаменовали исторический уход Европы с мировой арены. Как заявил лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидеры стран ЕС заплатили высокую цену за свою предвзятость в украинском вопросе.

«Этой ночью Европа ушла из истории, дорого заплатив за свою слепоту и предвзятость в украинском конфликте. Франции необходимо срочно вернуться к независимой внешней политике», — написал он на своей странице в социальной сети Х.