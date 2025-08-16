«Дорого заплатили»: Во Франции схватились за голову после исторического саммита на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru
Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске ознаменовали исторический уход Европы с мировой арены. Как заявил лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидеры стран ЕС заплатили высокую цену за свою предвзятость в украинском вопросе.
«Этой ночью Европа ушла из истории, дорого заплатив за свою слепоту и предвзятость в украинском конфликте. Франции необходимо срочно вернуться к независимой внешней политике», — написал он на своей странице в социальной сети Х.
Дюпон-Эньян отметил, что сближение российского и американского лидеров в мирных инициативах и расширении сотрудничества делает дальнейшее пребывание Франции в ЕС опасным для национальных интересов. Он назвал такой курс политическим самоубийством для страны.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Переговоры длились около трёх часов. Эксперты отмечают, что Запад больше не сможет сохранять дипломатическую изоляцию России. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что республика продолжит оказывать давление на Россию, пока не будет достигнут устойчивый мир с учётом интересов Украины