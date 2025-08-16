Встреча Путина и Трампа
16 августа, 13:34

Макрон призвал продолжать оказывать давление на Россию

Макрон: Франция продолжит оказывать давление на Россию для мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Франция продолжит оказывать давление на Россию, пока не будет достигнут устойчивый мир с учётом интересов Украины. Данное заявление сделал французский лидер Эмманюэль Макрон по итогам российско-американских переговоров на Аляске.

«Крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию до тех пор, пока не будет установлен прочный и долгосрочный мир, уважающий права украинской стороны», — написал он на своей странице в социальной сети Х

Макрон положительно оценил действия администрации США, направленные на поиск путей урегулирования конфликта. Он также сообщил о планах так называемой «коалиции желающих» провести в ближайшее время новое совещание для координации дальнейших действий в поддержку Украины.

«Будем работать»: Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»
Напомним, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли 15 августа, продолжались около трёх часов. При этом Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский договорились о личной встрече после российско-американского саммита на Аляске.

Юлия Сафиулина
