Макрон призвал продолжать оказывать давление на Россию

Франция продолжит оказывать давление на Россию, пока не будет достигнут устойчивый мир с учётом интересов Украины. Данное заявление сделал французский лидер Эмманюэль Макрон по итогам российско-американских переговоров на Аляске.

«Крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию до тех пор, пока не будет установлен прочный и долгосрочный мир, уважающий права украинской стороны», — написал он на своей странице в социальной сети Х

Макрон положительно оценил действия администрации США, направленные на поиск путей урегулирования конфликта. Он также сообщил о планах так называемой «коалиции желающих» провести в ближайшее время новое совещание для координации дальнейших действий в поддержку Украины.