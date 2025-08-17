Группа поддержки отменяется: Трамп отказался от переговоров с Зеленским при европейских лидерах
Bild: Трамп отказался от общей встречи с лидерами ЕС и примет Зеленского наедине
Американский лидер Дональд Трамп предпочёл индивидуальные переговоры с главарём киевское режима Владимиром Зеленским вместо совместной встречи с европейскими лидерами. Данную информацию передаёт Bild со ссылкой на осведомлённые источники.
Несмотря на то, что экс-комика в Вашингтоне сопровождают канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица, президент США решил сначала провести беседу один на один. По данным издания, представители ЕС и НАТО присоединятся к переговорам лишь после завершения личной встречи Трампа и Зеленского. В дальнейшем стороны планируют совместный ужин и обсуждение вопросов в расширенном формате.
«Трамп сначала примет только Зеленского. Лишь затем к ним должны присоединиться сопровождающие его ключевые политики ЕС», — говорится в публикации.
Напомним, что 18 августа в Белом доме запланирована встреча Зеленского и Трампа. Глава США также упомянул, что при наличии благоприятных обстоятельств он может увидеться с российским президентом. К экс-комику также присоединится французский лидер Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Ожидается присутствие представителей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.