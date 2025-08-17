Группа поддержки отменяется: Трамп отказался от переговоров с Зеленским при европейских лидерах

Несмотря на то, что экс-комика в Вашингтоне сопровождают канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица, президент США решил сначала провести беседу один на один. По данным издания, представители ЕС и НАТО присоединятся к переговорам лишь после завершения личной встречи Трампа и Зеленского. В дальнейшем стороны планируют совместный ужин и обсуждение вопросов в расширенном формате.