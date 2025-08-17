Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

17 августа, 15:10

Зеленский поставил ультиматум Трампу перед встречей в Вашингтоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский, комментируя российско-американский саммит на Аляске, сделал заявление. В преддверии своего визита в Вашингтон он публично обозначил свои принципиальные ограничения и озвучил встречное условие президенту США Дональду Трампу.

«В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трёхсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от окончания конфликта», — написал Зеленский в соцсетях.

Он также обозначил другие важные условия для установления мира, включая полное прекращение огня, обмен всеми пленными и принцип «ничего об Украине без Украины».
Рубио разъяснил позицию США по передаче всего Донбасса под контроль России
Ранее обсуждались детали потенциального мирного предложения России, которое, как предполагается, включало положения о территориальных уступках и предоставлении гарантий безопасности. Тем не менее, официального подтверждения этих инициатив со стороны Москвы пока не последовало. В рамках своих консультаций с европейскими политиками Трамп выдвинул идею признания всего Донбасса территорией России, полагая, что такой шаг будет способствовать ускорению процесса достижения мира.

Мария Любицкая
