Зеленский поставил ультиматум Трампу перед встречей в Вашингтоне

Владимир Зеленский, комментируя российско-американский саммит на Аляске, сделал заявление. В преддверии своего визита в Вашингтон он публично обозначил свои принципиальные ограничения и озвучил встречное условие президенту США Дональду Трампу.

«В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трёхсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от окончания конфликта», — написал Зеленский в соцсетях.