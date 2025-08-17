Рубио разъяснил позицию США по передаче всего Донбасса под контроль России
Марко Рубио. Обложка © ТАСС / ЕРА
Американские власти ведут переговоры с Россией по украинскому урегулированию, но против передачи российской стороне всего Донбасса. Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.
«В разговоре с российской стороной поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать», — сообщил Рубио.
При этом Рубио категорически опроверг информацию о возможной поддержке США перехода всего Донбасса под юрисдикцию России. Такая позиция сохраняется, несмотря на продолжающийся диалог Вашингтона с Москвой по другим параметрам урегулирования.
Ранее обсуждались детали потенциального мирного предложения России, которое, как предполагается, включало положения о территориальных уступках и предоставлении гарантий безопасности. Тем не менее, официального подтверждения этих инициатив со стороны Москвы пока не последовало. В рамках своих консультаций с европейскими политиками Трамп выдвинул идею признания всего Донбасса территорией России, полагая, что такой шаг будет способствовать ускорению процесса достижения мира. Экс-комик Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг предложение о передаче всей территории Донбасса России, мотивируя это опасением, что подобные уступки могут привести к последующему захвату других украинских земель.