Рубио разъяснил позицию США по передаче всего Донбасса под контроль России

Американские власти ведут переговоры с Россией по украинскому урегулированию, но против передачи российской стороне всего Донбасса. Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

«В разговоре с российской стороной поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать», — сообщил Рубио.