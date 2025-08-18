Трамп: Если сегодня сделка по Украине не будет заключена, то США прекратят помощь

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что сегодня будет либо соглашение по Украине, либо нет. По его словам, если нет, то поддержка Киева со стороны Вашингтона прекращается.

«Сегодня либо будет сделка, либо нет. Если нет, то поддержка Украины прекращается», — сказал республиканец.

Также американский лидер заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт на Украине и верит, что «Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось».