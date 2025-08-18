Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 17:37

Трамп: Если сегодня сделка по Украине не будет заключена, то США прекратят помощь

Обложка © Х / White House

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что сегодня будет либо соглашение по Украине, либо нет. По его словам, если нет, то поддержка Киева со стороны Вашингтона прекращается.

«Сегодня либо будет сделка, либо нет. Если нет, то поддержка Украины прекращается», — сказал республиканец.

Также американский лидер заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт на Украине и верит, что «Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось».

Трамп: Встреча с Путиным на Аляске прошла хорошо, есть шанс на результат
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Отвечать на вопросы журналистов они не стали и практически сразу же удалились на переговоры в Овальный кабинет. Предварительно, совместного заявления после встречи в Белом доме не будет.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Политика
