Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 17:32

Трамп: Встреча с Путиным на Аляске прошла хорошо, есть шанс на результат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoffnn

Американский лидер Дональд Трамп выразил удовлетворение итогами своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска), назвав её хорошей и отметив, что есть основания ожидать положительных результатов.

«Как вы знаете, недавно у нас состоялась хорошая встреча с президентом России. И я думаю, что есть вероятность, что из этого что-то получится», — сказал республиканец, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед встречей с Владимиром Зеленским.

В Белый дом приехала украинская делегация и начинают прибывать европейские лидеры

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Отвечать на вопросы журналистов они не стали и практически сразу же удалились на переговоры в Овальный кабинет.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
