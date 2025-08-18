В Белый дом приехала украинская делегация и начинают прибывать европейские лидеры
В Белый дом уже приехала украинская делегация и начинают прибывать европейские лидеры. Среди первых прибывших —генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Украинская делегация уже прибыла в Белый дом. Видео © Telegram / Политика страны
Со стороны США на встрече будут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.
Украинскую делегацию представляют глава офиса Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса.
Напомним, Трамп собирается принять Зеленского сегодня в 20:15 по Москве. На эту беседу отведены лишь 45 минут, после чего у американского лидера будет встреча с европейскими политиками, а уже в 22:00 начнутся переговоры с участием главы киевского режима и лидеров ЕС.