Загружен или неинтересно? Стало известно, сколько времени займёт встреча Трампа с Зеленским

По графику американского лидера Дональда Трампа, личная встреча с главой украинского режима Владимиром Зеленским в Белом доме продлится не более 45 минут. Об этом сообщили в резиденции.

Согласно расписанию, в 12:00 по местному времени европейские лидеры прибывают в Белый дом, где смогут присутствовать только телевизионщики и фоторепортеры. В 13:00 Трамп приветствует Зеленского, а в 13:15 состоится двусторонняя встреча президентов в Овальном кабинете. Далее, в 14:15 президент США примет европейских лидеров, а в 14:30 пройдет совместная фотосессия. В 15:00 запланирована многосторонняя встреча Трампа с европейскими лидерами в Восточном зале пресс-центра.