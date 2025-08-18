Загружен или неинтересно? Стало известно, сколько времени займёт встреча Трампа с Зеленским
Трамп выделит Зеленскому всего 45 минут для переговоров в Белом доме
По графику американского лидера Дональда Трампа, личная встреча с главой украинского режима Владимиром Зеленским в Белом доме продлится не более 45 минут. Об этом сообщили в резиденции.
Согласно расписанию, в 12:00 по местному времени европейские лидеры прибывают в Белый дом, где смогут присутствовать только телевизионщики и фоторепортеры. В 13:00 Трамп приветствует Зеленского, а в 13:15 состоится двусторонняя встреча президентов в Овальном кабинете. Далее, в 14:15 президент США примет европейских лидеров, а в 14:30 пройдет совместная фотосессия. В 15:00 запланирована многосторонняя встреча Трампа с европейскими лидерами в Восточном зале пресс-центра.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своём блоге охарактеризовал предстоящий день в Белом доме как «большой». Он отметил два ключевых события: встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в 20:15 по московскому времени и последующие переговоры с европейскими лидерами в 22:00. Также Трамп исключил возвращение Крыма и вступление Украины в НАТО.