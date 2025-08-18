Трамп перед встречей с Зеленским исключил возврат Крыма Украине и её членство в НАТО
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Глава Белого дома Дональд Трамп исключил возвращение Крыма и вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на заявления президента США.
Трамп в преддверии переговоров с европейскими лидерами, а также экс-комиком Владимиром Зеленским выступил с резкими заявлениями по украинскому вопросу.
«Зеленский может закончить войну с Россией почти сразу, если захочет, или он может продолжать сражаться», — написал он на своей платформе Truth Social.
Американский лидер категорически отверг возможность возвращения Крыма Украине и её вступления в Североатлантический альянс.
По данным The Guardian, Трамп может оказывать давление на Киев с целью принятия соглашения, выгодного Москве.
Тем временем Зеленский выразил надежду, что совместные усилия Украины и западных партнёров заставят Россию пойти на мир. Однако позиция Трампа, который назвал передачу Крыма Украине в 2014 году «ошибкой Обамы», существенно осложняет переговорный процесс. Глава Белого дома подчеркнул, что некоторые территориальные вопросы не подлежат пересмотру.
Напомним, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме должна состояться сегодня вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться.