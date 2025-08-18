Трамп перед встречей с Зеленским исключил возврат Крыма Украине и её членство в НАТО

Глава Белого дома Дональд Трамп исключил возвращение Крыма и вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на заявления президента США.

Трамп в преддверии переговоров с европейскими лидерами, а также экс-комиком Владимиром Зеленским выступил с резкими заявлениями по украинскому вопросу.

«Зеленский может закончить войну с Россией почти сразу, если захочет, или он может продолжать сражаться», — написал он на своей платформе Truth Social.

Американский лидер категорически отверг возможность возвращения Крыма Украине и её вступления в Североатлантический альянс.

По данным The Guardian, Трамп может оказывать давление на Киев с целью принятия соглашения, выгодного Москве.