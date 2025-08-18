Лидеры ЕС присмотрят за Зеленским во время встречи с Трампом во избежание февральского позора

Европейские лидеры будут присматривать за Владимиром Зеленским и при необходимости сглаживать острые углы в сегодняшних переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко.