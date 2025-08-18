Лидеры ЕС присмотрят за Зеленским во время встречи с Трампом во избежание февральского позора
Обложка © ТАСС / AP
Европейские лидеры будут присматривать за Владимиром Зеленским и при необходимости сглаживать острые углы в сегодняшних переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко.
«(Европейские лидеры. — Прим. Life.ru) могут присматривать за Зеленским и при необходимости снижать напряженность», — заявил он.
Напомним, 28 февраля этого года администрация нового президента США впервые пригласила Зеленского на приём в Белый дом. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о ресурсной сделке. Вместо этого случился беспрецедентный скандал в прямом эфире. Зеленский начал перечить Трампу и перебивать его, в результате чего киевского главаря буквально выставили из Белого дома и потребовали от него публичных извинений за неподобающее поведение. Зеленскому предъявили претензии за неуважение к главе США, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и американскому народу.
Сегодня, 18 августа, в Белом доме запланирована новая встреча Зеленского и Трампа. К экс-комику также присоединится французский лидер Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Кроме того, ожидается присутствие представителей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.