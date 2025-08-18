Шансы невелики: Эксперт объяснил, удастся ли «группе поддержки» ЕС защитить Зеленского от Трампа

Европейские лидеры отправляются вместе с Владимиром Зеленским на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон, чтобы попытаться усилить переговорные позиции киевского главаря. Без помощи партнёров из ЕС экс-комик может остаться один на один с ультиматумом от главы Штатов: вывод ВСУ с территории Донбасса или полное прекращение американской помощи. Такую точку зрения озвучил политолог Малек Дудаков.

«Если бы [Зеленский] поехал один, то столкнулся бы с жёстким ультиматумом: вывод войск с занятых территорий и начало диалога о мире или полное прекращение поддержки со стороны США», — отметил эксперт в разговоре с 360.ru.

По мнению Дудакова, давление на Киев не ограничится сокращением военной и финансовой помощи. США могут инициировать антикоррупционные проверки по использованию средств, выделенных при предыдущем президенте Штатов Джо Байдене, или усилить поддержку украинской оппозиции.

Политолог считает, что европейские лидеры пытаются смягчить позицию Трампа после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Однако шансы на успех минимальны из-за сложных отношений американского президента с ключевыми фигурами ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон находится в состоянии личного конфликта с Трампом, тогда как отношения с канцлером ФРГ Олафом Шольцем остаются нейтральными, но не дружескими. Даже поддержка премьер-министра Италии Джорджи Мелони, считающейся союзницей Трампа в Европе, вряд ли сможет существенно повлиять на позицию хозяина Белого дома.