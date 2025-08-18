Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 08:27

CNN: На Украине паника из-за слов Трампа Зеленскому о завершении конфликта

Обложка © ТАСС / Nazar Furyk

Обложка © ТАСС / Nazar Furyk

На Украине и Европе забили тревогу после публикации президента США Дональда Трампа с предупреждением Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил CNN.

«Публикация вызвала обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное видение Путина по урегулированию конфликта», — говорится в материале.

Опасения связаны с тем, что президент США может попытаться навязать Зеленскому «идеальное» видение Путина по урегулированию конфликта и в случае отказа Украины прекратить участие США в конфликте.

Девушка из ЛНР рассказала жене Трампа о гибели детей Донбасса из-за Зеленского
Девушка из ЛНР рассказала жене Трампа о гибели детей Донбасса из-за Зеленского

Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог бы практически мгновенно прекратить конфликт, если бы отказался от вступления Украины в НАТО и от претензий на Крым. В ответ Зеленский отреагировал на призыв американского президента отказаться от претензий на Крым, не озвучив конкретных шагов. Он написал, что Украине «не следовало отказываться» от полуострова в 2014 году.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar