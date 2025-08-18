CNN: На Украине паника из-за слов Трампа Зеленскому о завершении конфликта
Обложка © ТАСС / Nazar Furyk
На Украине и Европе забили тревогу после публикации президента США Дональда Трампа с предупреждением Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил CNN.
«Публикация вызвала обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное видение Путина по урегулированию конфликта», — говорится в материале.
Опасения связаны с тем, что президент США может попытаться навязать Зеленскому «идеальное» видение Путина по урегулированию конфликта и в случае отказа Украины прекратить участие США в конфликте.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог бы практически мгновенно прекратить конфликт, если бы отказался от вступления Украины в НАТО и от претензий на Крым. В ответ Зеленский отреагировал на призыв американского президента отказаться от претензий на Крым, не озвучив конкретных шагов. Он написал, что Украине «не следовало отказываться» от полуострова в 2014 году.