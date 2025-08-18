Луганская школьница Фаина Савенкова написала письмо первой леди США Мелании Трамп, в котором рассказала о вине главаря киевского режима Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом передаёт РИА «Новости».

В своём обращении девушка призвала первую леди Соединённых Штатов повлиять на ситуацию и остановить атаки Вооружённых сил Украины против мирных жителей региона. Савенкова подчеркнула, что для достижения этой цели необходимо, в первую очередь, обратиться к экс-комику.

«Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир, и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром. Но я как ребёнок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить (конфликт. — Прим. Life.ru) и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому», — сказано в письме.

Кроме того, в своём письме школьница рассказала о том, что её личные данные были опубликованы на сайте «Миротворец»* — ей и её семье стали поступать угрозы и оскорбления. Она также упомянула, что на этом ресурсе размещена информация о 400 других детях, которые также находятся в опасности.

Савенкова добавила, что Зеленский имеет возможность закрыть сайт «Миротворец»*, но не предпринимает никаких действий. Она обратилась к Мелании Трамп с просьбой помочь в решении этого вопроса и повлиять на соблюдение Украиной международных норм и собственных законов. Школьница выразила уверенность в том, что первая леди США способна оказать влияние на ситуацию и помочь в защите детей.

Напомним, ранее Мелания Трамп передала президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором призвала его «позаботиться о детях». В ответ военный корреспондент Александо Коц заявил, что о безопасности детей нужно было подумать ещё 11 лет назад. Он напомнил, что дети начали страдать ещё в 2014 году.