В США обнародовали письмо Мелании Трамп к Путину

Первая леди США Мелания Трамп в своём «письме мира» обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой позаботиться о детях. Об этом сообщает Fox News.

«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея превосходит все человеческие разногласия, и вы, господин Путин, способны реализовать эту идею одним росчерком пера сегодня», — написала она, утверждает телеканал.

Мелания подчеркнула важность заботы о следующем поколении и создания условий, где дети смогут развиваться с безопасностью и достоинством. По её мнению, внимание к подрастающим выходит за пределы личного комфорта и политических разногласий, а лидеры должны способствовать надежной защите будущего каждого ребёнка.