17 августа, 01:39

В США обнародовали письмо Мелании Трамп к Путину

Fox News: Мелания Трамп обратилась к Путину с просьбой защитить детей

Мелания Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Первая леди США Мелания Трамп в своём «письме мира» обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой позаботиться о детях. Об этом сообщает Fox News.

«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея превосходит все человеческие разногласия, и вы, господин Путин, способны реализовать эту идею одним росчерком пера сегодня», — написала она, утверждает телеканал.

Мелания подчеркнула важность заботы о следующем поколении и создания условий, где дети смогут развиваться с безопасностью и достоинством. По её мнению, внимание к подрастающим выходит за пределы личного комфорта и политических разногласий, а лидеры должны способствовать надежной защите будущего каждого ребёнка.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что американский президент Дональд Трамп передал Путину письмо от своей жены. В нём, как утверждали источники агентства, содержание касалось ситуации с похищениями детей, которые якобы имели место в результате вооружённого конфликта на Украине. Но в письме, которое приводит Fox News, — подобная информация отсутствует.

