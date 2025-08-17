В США обнародовали письмо Мелании Трамп к Путину
Первая леди США Мелания Трамп в своём «письме мира» обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой позаботиться о детях. Об этом сообщает Fox News.
«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея превосходит все человеческие разногласия, и вы, господин Путин, способны реализовать эту идею одним росчерком пера сегодня», — написала она, утверждает телеканал.
Мелания подчеркнула важность заботы о следующем поколении и создания условий, где дети смогут развиваться с безопасностью и достоинством. По её мнению, внимание к подрастающим выходит за пределы личного комфорта и политических разногласий, а лидеры должны способствовать надежной защите будущего каждого ребёнка.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что американский президент Дональд Трамп передал Путину письмо от своей жены. В нём, как утверждали источники агентства, содержание касалось ситуации с похищениями детей, которые якобы имели место в результате вооружённого конфликта на Украине. Но в письме, которое приводит Fox News, — подобная информация отсутствует.