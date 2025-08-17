«Это удар в спину»: В Киеве прокомментировали позицию Трампа по украинскому конфликту

Один из украинских чиновников назвал «ударом в спину» позицию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в публикации британского издания Financial Times.

Речь идёт о заявлении республиканца после переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Аляске. По словам хозяина Белого дома, в ходе встречи стороны договорились стремиться к заключению мирного соглашения, а не временного перемирия.