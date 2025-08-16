В Германии расшифровали тайные сигналы на встрече Путина и Трампа
Bild: Саммит США и России на Аляске был полон скрытых посланий
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786
Встреча российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Аляске была полна необычных жестов и тайных сигналов. Об этом говорится в публикации немецкого издания Bild.
«Тайное послание Трампа и Путина звучит так: друзья снова нашли общий язык», — заявил газете профессор Кёльнского университета Томас Йегер.
Авторы материала также обратили внимание на непринуждённый тон общения Путина и Трампа. Уникальной деталью стала совместная поездка президентов к месту переговоров в одном лимузине, что обычно не практикуется при визите иностранных лидеров. Также дружеским жестом стали похлопывания республиканца по плечу российского лидера и обращение к делегации РФ с улыбкой.
После завершения встречи с президентом России Трамп провёл телефонные переговоры с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Эта беседа стала более напряжённой по сравнению с предыдущими разговорами хозяина Белого дома на этой неделе. Президент США предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. 18 августа экс-комик вместе с лидерами стран Европы посетит Вашингтон, где встретится с Трампом для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта.