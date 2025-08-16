В Германии расшифровали тайные сигналы на встрече Путина и Трампа

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Аляске была полна необычных жестов и тайных сигналов. Об этом говорится в публикации немецкого издания Bild.

«Тайное послание Трампа и Путина звучит так: друзья снова нашли общий язык», — заявил газете профессор Кёльнского университета Томас Йегер.

Авторы материала также обратили внимание на непринуждённый тон общения Путина и Трампа. Уникальной деталью стала совместная поездка президентов к месту переговоров в одном лимузине, что обычно не практикуется при визите иностранных лидеров. Также дружеским жестом стали похлопывания республиканца по плечу российского лидера и обращение к делегации РФ с улыбкой.