16 августа, 15:44

Путин заявил, что его встреча с Трампом помогла приблизиться к нужным решениям

Обложка © X / WhiteHouse

Президент России Владимир Путин охарактеризовал прошедший диалог с лидером США Дональдом Трампом как весьма искренний и содержательный. Глава государства также подчеркнул, что переговоров между странами на подобном уровне не было уже довольно долго.

«Разговор был очень откровенным, содержательным и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям. <...> Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне», — заявил Путин на совещании, посвящённом итогам встречи.

Путин: Россия уважает позицию США и тоже стремится к мирному разрешению конфликта
Как ранее сообщал Life.ru, Путин собрал в Кремле совещание по итогам саммита на Аляске. Президент проинформировал руководство администрации, правительства, Госдумы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже. Он назвал визит в США «своевременным и весьма полезным».

Полина Никифорова
