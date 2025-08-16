Путин заявил, что его встреча с Трампом помогла приблизиться к нужным решениям

Президент России Владимир Путин охарактеризовал прошедший диалог с лидером США Дональдом Трампом как весьма искренний и содержательный. Глава государства также подчеркнул, что переговоров между странами на подобном уровне не было уже довольно долго.

«Разговор был очень откровенным, содержательным и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям. <...> Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне», — заявил Путин на совещании, посвящённом итогам встречи.