Путин заявил, что его встреча с Трампом помогла приблизиться к нужным решениям
Обложка © X / WhiteHouse
Президент России Владимир Путин охарактеризовал прошедший диалог с лидером США Дональдом Трампом как весьма искренний и содержательный. Глава государства также подчеркнул, что переговоров между странами на подобном уровне не было уже довольно долго.
«Разговор был очень откровенным, содержательным и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям. <...> Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне», — заявил Путин на совещании, посвящённом итогам встречи.
Как ранее сообщал Life.ru, Путин собрал в Кремле совещание по итогам саммита на Аляске. Президент проинформировал руководство администрации, правительства, Госдумы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже. Он назвал визит в США «своевременным и весьма полезным».